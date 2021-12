Atlético-MG goleou o Athletico-PR no Mineirão - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 12/12/2021 19:25

Minas Gerais - Atual campeão brasileiro, o Atlético-MG está bem perto de conquistar mais uma taça na temporada de 2021. No jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Galo atropelou o Athletico-PR por 4 a 0 no Mineirão e abriu boa vantagem para conquistar o bicampeonato da competição.

Em casa, os mineiros foram arrasadores desde o começo. Mesmo a lesão de Diego Costa no primeiro tempo não foi capaz de deter o Galo. De pênalti, Hulk abriu o placar. Depois, Keno acertou belo chute de fora da área e ampliou para a equipe alvinegra.

Na segunda etapa, Hulk aproveitou bobeira de Thiago Heleno e ganhou a bola. O artilheiro do Brasileiro finalizou, Santos tocou na bola, mas Vargas apareceu fazer o primeiro. Depois, o chileno mostrou novamente faro de artilheiro para completar cruzamento de Hulk, fazer o quarto do Galo e dar números finais ao confronto no Mineirão.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta em Curitiba. O Galo, campeão em 2014, ficará com o bicampeonato, caso vença novamente, empate, ou até mesmo, caso perca por três gols de diferença no Paraná. O Furacão terá que vencer por cinco gols de diferença para conquistar o bi. Os paranaenses foram campeões em 2019. Em caso de vitória do Athletico-PR por quatro gols de diferença, a decisão do título será nos pênaltis.

Caso conquiste o título da Copa do Brasil, o Atlético-MG irá repetir um feito conseguido pelo Cruzeiro em 2003. O Galo conquistou o Mineiro, o Brasileiro e agora busca a Copa do Brasil. Comandada por Vanderlei Luxemburgo, a Raposa conseguiu esses títulos há 18 anos e levou a chamada "Tríplice Coroa".