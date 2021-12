Especulado no Fluminense, Thiago Silva deve renovar contrato com Chelsea - AFP

Publicado 12/12/2021 21:00

Rio - A torcida do Fluminense que admira e sonha com o retorno de Thiago Silva provavelmente terá que esperar até 2023 para almejar a volta do defensor. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o defensor deverá renovar com o Chelsea até junho de 2023.

Segundo o jornalista, a extensão do vínculo é uma questão de tempo. O brasileiro deseja continuar jogando no inglês e Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, quer a renovação do seu vínculo. O defensor chegou ao clube londrino na temporada passada e conquistou a Liga dos Campeões.



Thiago Silva, de 37 anos, atuou pelo Fluminense de 2006 a 2008. Ele se transferiu no ano seguinte para o Milan e iniciou sua trajetória no futebol europeu. Depois do clube italiano, Thiago jogou no PSG até o ano passado, quando foi para o Chelsea. O jogador vem sendo convocado por Tite e deverá estar na Copa do Mundo de 2022.