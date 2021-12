Vinicius Junior vive grande momento no Real Madrid - AFP

Publicado 12/12/2021 20:00

Rio - Após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 pelo Atlético, o jornal espanhol "Marca" voltou a exaltar o bom momento de Vinicius Junior. Com muitos elogios ao atleta, a publicação chegou a dizer que atualmente o brasileiro é o melhor jogador do mundo.

"E se o Madrid é o líder e já conquistou metade da Liga, é porque tem o Vinicius, que nem aparece quando tem um jogo fácil por falta de espaço. O derby foi decidido por ele com duas assistências", disse o jornal.

Além disso, o jornal comparou Vinicius Junior com Lionel Messi. "Dois passes impecáveis para Benzema e Asensio e o jogo acabou. O que Messi fez metade da vida no Barcelona, Vinicius começa a fazer com espantosa facilidade".



Por fim, a publicação afirmou que o jogador revelado pelo Flamengo está em um patamar altíssimo no futebol mundial. "Ainda há quem tenha dificuldade em reconhecer os seus méritos, mas hoje não há jogador no mundo melhor do que Vinicius Junior", concluiu.

O Real Madrid venceu o clássico diante do Atlético, neste domingo, por 2 a 0, e manteve a liderança no Campeonato Espanhol, ao alcançar os 42 pontos na classificação, após 17 partidas disputadas na competição. O Atlético é o quarto, com 29.