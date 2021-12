Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 13/12/2021 15:06

Rio - Neto ficou na bronca com o atacante Deyverson, do Palmeiras, por conta de uma atitude do jogador durante uma chamada de vídeo com o goleiro Jaílson. Segundo o apresentador, o autor do gol na final da Libertadores contra o Flamengo lhe mostrou o dedo médio.

“Deixa eu dar um recado pra você Deyverson. Estava tendo a festa de despedida do Jailson, que eu dei um beijo na mãe dele no Facetime, quando você apontou o dedo do meio pra mim Deyverson, a próxima vez que você vir aqui na Band, você vem aqui apontar pessoalmente. Eu quebro seu dedo”, disse Neto durante o programa "Os Donos da Bola".

“Isso pra não falar que você vai apanhar de mim quando eu te encontrar, e aonde eu te encontrar. Porque se você é homem, faz isso pessoalmente. Homem é homem. O que você fez está guardado comigo. Fica esperto”, concluiu.