Zagueiro do Benfica, Otamendi passa bem após assalto em sua casa - Divulgação/Benfica

Zagueiro do Benfica, Otamendi passa bem após assalto em sua casa Divulgação/Benfica

Publicado 14/12/2021 05:25 | Atualizado 14/12/2021 12:33

Na madrugada desta segunda-feira, o zagueiro Otamendi foi vítima de um assalto em sua casa, no distrito de Setúbal, e acabou agredido pelos criminosos, de acordo com a imprensa portuguesa. Em nota, o Benfica confirmou o crime, mas não falou sobre a agressão, pedindo respeito à privacidade do jogador argentino.



Otamendi chegava em casa de madrugada, após voltar de viagem com a delegação do Benfica, que venceu o Farmalicão por 4 a 1 pelo Campeonato Português, quando foi rendido por quatro assaltantes. Segundo o jornal português 'Correio da Manhã', ele foi imobilizado com um cinto em seu pescoço e forçado a entrar no quarto principal com a esposa e o filho.



A Polícia Judiciária de Setúbal está investigando o caso e vigiar a casa por segurança. Foram levados, segundo a imprensa portuguesa, relógios, joias e dinheiro em espécie, mas o valor total do prejuízo está em sigilo.



Confira a nota do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que o seu jogador Nico Otamendi foi vítima de assalto na sua residência, durante a madrugada de hoje (segunda-feira). O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida.



O Sport Lisboa e Benfica apela que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada por toda a comunicação social, enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades."