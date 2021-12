Manchester United - Foto: Anthony Devlin / AFP

Publicado 14/12/2021 11:22

O jogo entre Brentford e Manchester United, pela 17.ª rodada do Campeonato Inglês, que aconteceria nesta terça-feira, em Brentford, foi adiado por causa do surto de covid-19 que afeta jogadores e funcionários do clube de Manchester. A informação foi divulgada pelo próprio United, que já havia manifestado que debatia com a Premier League, gestora da competição, sobre a realização da partida.

"Após a confirmação dos contágios entre funcionários e jogadores, o clube tomou a decisão de fechar as operações do time principal, em Carrington, por, pelo menos, 24 horas. Todas as pessoas que deram positivo foram isoladas, segundo os protocolos da Premier League", indicou um comunicado oficial divulgado pelo Manchester United.

A decisão de adiar o jogo desta terça-feira, confirmado pela Premier League em seu site oficial e nas redes sociais, aconteceu após os dirigentes da liga que gere o Campeonato Inglês consultar a assessoria médica.

Na segunda-feira, a Premier League anunciou a detecção, no período de 6 a 12 de dezembro, de 42 casos positivos de covid-19, um recorde desde o início da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 3.805 jogadores e funcionários de clubes foram testados durante estes sete dias. Até então, a maior marca era de 16, alcançada entre 16 e 22 de agosto deste ano.

Com isso, a Premier League vai aumentar a quantidade de exames de detecção, podendo realizar até um por dia, caso haja necessidade. Atualmente, são feitos dois testes de antígenos por dias, com a realização de um PCR, caso o resultado seja positivo, para confirmação.