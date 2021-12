Edmundo - Reprodução

Publicado 14/12/2021 11:19

Rio - O áudio vazado do ex-técnico Muricy Ramalho de que sairia da função atual no São Paulo, junto com Rogério Ceni, caso o clube paulista não fizesse investimentos para 2022 pegou mal. O comentarista da Band, Edmundo fez críticas ao ex-treinador em participação no programa "Terceiro Tempo", da Band.

"Eu adoro o Muricy, acho que o profissional tem que reivindicar reforços e melhoria de trabalho. Mas eu acho que ele foi contratado pra reerguer o São Paulo. Se não tem dinheiro, vai largar o barco no meio do caminho? Eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito à instituição. Muitas besteiras foram feitas desde a compra do Pablo, do Diego Souza, vem enumerando compras equivocadas e vendas antecipadas, que a conta no fecha", disse.

Edmundo ainda ressaltou a história que Ceni e Muricy construíram no São Paulo e afirmou que o atual time do Tricolor não é tão fraco assim para manchar as trajetórias dos dois ídolos do clube do Morumbi.

"Eu não acho que o São Paulo tenha um time tão ruim assim a ponto de manchar a trajetória do Muricy ou do Rogério Ceni. Muito pelo contrário, se esses dois profissionais derem as mãos e trabalharem com afinco, o salário deles é muito bom, e eles podem trabalhar com o elenco que é dado. Eles é que tem que fazer um trabalho árduo e convincente pra levar o time à títulos", disse.