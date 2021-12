Fabrício Brisa e Sandrey - Divulgação

Fabrício Brisa e SandreyDivulgação

Publicado 14/12/2021 11:06

A dupla de futevôlei Fabrício Brisa e Sandrey estão cada vez mais próximos do estrelato nas areias do país. Com diversos prêmios na modalidade, os jovens, empresariados por Saulo Pôncio, conquistaram mais um título na carreira no último domingo (12) em São Paulo.

Desta vez, eles foram campeões da última etapa do MIKASA OPEN e do ano de 2021 do Mikasa. Felizes com o troféu, eles comemoraram e comentaram sobre a o sentimento de mais uma vitória.

“Sensação incrível, ser campeões da última etapa e também ser a melhor dupla do principal torneio de Futevôlei que é o Mikasa open, e conseguir o contrato de 1 ano com a Empresa MIKASA, recebemos bolas por mês, gratidão por ter fechado o ano como melhor Dupla de 2021”, disse eles.