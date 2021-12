Fox Sports - Divulgação

Publicado 14/12/2021 10:00

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Athirson, é o mais novo comentarista da Record TV. Ele foi contratado pela emissora para fazer parte do grupo de profissionais da emissora responsável pela transmissão do Campeonato Carioca de 2022. As informações são do portal "UOL".

Athirson será responsável por substituir o também ex-jogador Ricardo Rocha. Não será a primeira vez do ex-lateral na TV aberta. Ele fez parte do "time" do SBT na transmissão da partida de volta da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Atualmente, o ex-jogador estava trabalhando na FLATV.

A passagem mais marcante de Athirson como comentarista foi na Fox Sports. Ele fez parte da emissora entre 2013 e 2015. O ex-jogador também teve uma experiência como treinador tendo passagem pelo Flamengo do Piauí.