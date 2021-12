Natalia Guitler e Rafaella Fontes levaram título - Wojtek Sebzda

Publicado 14/12/2021 12:20

Rio - Natalia Guitler, que já é prestigiada em todo o mundo através do futevôlei, acaba de vencer o Mundial de Teqball, realizado no último final de semana na Polônia, ao lado de sua dupla Rafaella Fontes. As atletas venceram a categoria feminina entre duplas contra a equipe dos EUA, formada por Carolyn Greco e Margaret Osmundson, em uma conquista histórica para o esporte brasileiro.



Além do ouro entre duplas, Natalia também ficou em quarto lugar no individual feminino, mesmo após ter sentido dores intensas na perna durante a disputa.Vale lembrar que recentemente Natalia Guitler foi campeã juntamente com Vanessa Tabarez da Liga Mundial de Futevôlei, competição organizada pela World Footvolley.



Outra novidade é a estreia de Natalia no Esporte Espetacular, com um quadro que envolve muitos desafios e participações de grandes personalidades do esporte.