Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior waves to supporters as he leaves the pitch during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Club Atletico de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on December 12, 2021. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) - AFP

Publicado 14/12/2021 12:58

Rio - O jovem Vinicius Junior tem feito uma excelente temporada no Real Madrid e segue encantando e espantando os espanhóis. Foi o caso do ex-atacante Jorge Valdano, que também passou pelos merengues. Para o ex-jogador, explicar a mudança do brasileiro - que passou a ter mais facilidade para marcar e tomar decisões - é algo difícil.

"A transformação deste jogador é uma coisa misteriosa. Do gol, que é um dom, ele fez um assunto que se aprende. Depois, era um jogador que percorria os últimos metros com uma velocidade tremenda, mas ficava atordoado. E agora ele tem uma facilidade tremenda de ver o jogador que está mais em posição mais clara", explicou Jorge Valdano, antes de completar:

"Geralmente, na última temporada, quando ele pisava na área, só tinha olhos para o gol. E agora ele tem olhos para ver perifericamente onde está cada um de seus companheiros e acaba atendendo a quem está livre de marcação ou mais bem posicionado", finalizou.

Na última segunda-feira, Vini voltou a ser destaque no Real após das duas assistências no clássico contra o Atlético de Madrid. Os dois passes do brasileiro resultaram nos gols de Benzema e Asensio, que garantiram a vitória por 2 x 0 sobre o rival.