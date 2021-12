Rede Globo - Divulgação

Rede GloboDivulgação

Publicado 14/12/2021 15:41

Mariana Becker Reprodução Rio - Um dos grandes nomes da cobertura da Fórmula 1 na Band, a repórter Mariana Becker revelou ter sofrido alguns casos de assédio sexual ao longo de sua carreira. Em entrevista ao "Splash Vê TV", a ex-funcionária da TV Globo disse ter levado um tapa na bunda durante uma cobertura de um Mundial de Surfe, na África do Sul, no fim da década de 90.

"Teve uma vez que um diretor de uma grande marca estava conversando comigo, tomando um café. Subimos em um palanque para ver as ondas no mar e ele me deu um tapa na bunda. Era uma época que a ideia de assédio sexual no trabalho não era debatida", disse a jornalista.

"Anos depois eu encontrei em um restaurante um fotógrafo que eu sempre falava. Ao se despedir, ele me deu um tapa na bunda. Eu perguntei se ele estava louco e ele me questionou se eu estava brava (...) tive que impor limites", contou Mariana, revelando mais um caso de assédio.

Após 27 anos, Mariana Becker deixou a TV Globo no início de 2021 após a emissora perder os direitos de transmissão da Fórmula 1. Em fevereiro, foi anunciada pela Band, empresa que adquiriu os direitos.