Prefeito e ex-vereador de cidade no Amazonas se enfrentam em luta de MMA - Reprodução

Prefeito e ex-vereador de cidade no Amazonas se enfrentam em luta de MMAReprodução

Publicado 14/12/2021 16:19

Rio - Simão Peixoto, prefeito de Borba, no Amazonas, e um ex-vereador da cidade, Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, decidiram resolver suas diferenças políticas de forma inusitada. Os dois se enfrentaram em uma luta de MMA, no último domingo, com direito a presença de público. De acordo com o portal BNC, Simão foi quem levou a melhor.

O atrito entre os dois políticos vem de longa data. Em setembro, Mirico criticou Simão pela má conservação do balneário da cidade. Irritado, o prefeito desafiou o ex-vereador para uma luta.

Mirico até começou bem a luta e chegou a derrubar Simão. No entanto, o ex-prefeito conseguiu se recuperar e levou a melhor sobre o rival.

Assista: