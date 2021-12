Ana Thaís Matos - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 15/12/2021 17:06 | Atualizado 15/12/2021 17:06

Rio - A comentarista do Grupo Globo, Ana Thaís Matos, se emocionou ao falar sobre a condenação do atacante Robinho por estupro na Itália, nesta quarta-feira, durante o "Seleção SporTV". A jornalista relembrou quando foi atacada por torcedores do Santos quando se posicionou contra o jogador, em 2019.

"Desculpa eu estar emocionada, mas me lembro da forma como foi feita a cobertura. Isso me marcou demais, me lembra coisas ruins e levo isso até para terapia", disse Ana Thaís Matos no Seleção SporTV.

"Quando a gente fala do passado desses jogadores, esperamos que daqui 50 anos possamos contar a história de forma diferente. Esse assunto ainda nos custa, então temos que trabalhar e superar tudo", concluiu.

Em 2020, Ana Thaís Matos publicou em suas redes sociais um desabafo sobre a condenação de Robinho na Itália. Na ocasião, a jornalista ressaltou a importância de abrir uma discussão sobre qualquer tipo de assunto que envolva a representatividade da mulher no âmbito do esporte.

"Eu, enquanto jornalista no esporte, falo sobre todo e qualquer caso que envolva a representatividade da mulher no âmbito esportivo e nos canais que presto meus serviços. Nas redes sociais eu falo se eu quiser de outros casos, como já falei do caso Marcius Mellhem", disse Ana Thaís Matos.



"Sobre o caso do ex-jogador do Santos – à época condenado em 1ª instância – eu falei sobre como não importa o que esses caras façam, a forma como o futebol enxerga a mulher é ao lado do entretenimento pra marmanjo. Uma condenação por estupro não era o suficiente pra [acabar com a] idolatria", completou.



“A luta não é contra o time A, time B, defender a emissora em que eu trabalho, defender macho escroto nenhum. A luta é pra acabar com a violência de todas as formas contra nós mulheres, e não precisamos reforçar todos os dias ‘somos feministas, defendemos as mulheres, ele não’. Acordem!", concluiu.