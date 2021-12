Governador Cláudio Castro lança o aplicativo Mais Trabalho RJ para promover empregabilidade no Estado do Rio - Carlos Magno

Publicado 15/12/2021 16:51

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quarta-feira, o retorno da Stock Car ao Rio de Janeiro, em 2022, após dez anos fora do estado. A etapa fluminense da competição, batizada de GP Galeão, vai acontecer em uma pista montada no Aeroporto RioGaleão.



"O Rio de Janeiro passa por uma retomada após um período de perdas. É a retomada da credibilidade. Grandes empresas voltaram a nos procurar para investir no Rio de Janeiro. Nossa gestão tem resultados históricos. Quando ouvimos um piloto como o Cacá Bueno dizer que acredita no estado, indica que estamos no caminho certo", afirmou.

O evento será realizado no dia 10 de abril. A pista terá quatro quilômetros de comprimento e 45 metros de largura. A estrutura prevê a instalação de arquibancadas. A Stock Car é considerada a principal modalidade automobilística do Brasil.

"Constantemente recebemos pedidos dos fãs da Stock Car para que as provas voltem a ser no Rio de Janeiro. Vamos batizar o circuito de Cacá Bueno, único piloto carioca em atividade. Estamos voltando para casa", disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.