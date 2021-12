Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022 - Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 16/12/2021 14:03 | Atualizado 16/12/2021 14:09

Rio - O atacante Elkeson, de 32 anos, que deixou recentemente o futebol chinês está sendo alvo de uma disputa entre Fluminense e Botafogo. De acordo com informações do jornalista Matheus Mandy, ambos os clubes do Rio já fizeram uma proposta pelo atleta. Além da equipes cariocas, o Palmeiras também teria interesse no atleta.

De acordo com o portal "globoesporte.com", o Glorioso aposta em um projeto semelhante ao da contratação do latera-direito Rafael para seduzir o jogador. Já o Fluminense, segundo Mandy, teria feito uma proposta vantajosa para Elkeson. O Tricolor deverá investir bastante para fortalecer o elenco visando a Libertadores.

Revelado pelo Vitória, Elkeson se destacou no Botafogo nas temporadas de 2011 e 2012. No ano seguinte, ele se transferiu para o Guangzhou Evergrande, da China. O brasileiro chegou a atuar pelo Shanghai SIPG, mas voltou ao Guangzhou. Na última temporada, Elkeson atuou em 13 jogos e fez 11 gols.