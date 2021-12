Braz, ao lado de Spindel, tem a missão de encontrar um técnico - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/12/2021 00:00

A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel embarca hoje para Portugal para contratar um substituto para Renato Gaúcho. A tentativa do Flamengo tem nomes conhecidos, como de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, mas, além deles, outros profissionais também estão na lista do clube brasileiro. Tanto Paulo Fonseca, ex-Shakhtar Donetsk, quanto Paulo Sousa, atual treinador da seleção polonesa, são outras alternativas, caso Jorge Jesus decline do convite rubro-negro. A ordem é apenas uma: voltar do Velho Continente com um treinador na bagagem.

TABELA ESMIUÇADA

Depois de a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgar a tabela completa da Taça Guanabara, os clubes começam a se planejar para a disputa do Cariocão. O início da competição será no dia 26 de janeiro, enquanto o último confronto acontecerá no dia 20 de março. O regulamento do Campeonato Carioca é o mesmo da última temporada: os quatro primeiros da Taça Guanabara farão a semifinal do Carioca. Já as equipes que terminarem entre a quinta a oitava colocação disputarão a Taça Rio. Quem será que leva?

ESPORTE ESTÁ EM ALTA

A Secretaria Especial do Esporte e do Ministério da Cidadania, pela segunda vez, superou as metas de 2021. Os dados foram divulgados no site oficial do governo e os números são muito positivos. Ao todo, mais de 1.500 obras de infraestrutura esportiva foram entregues nos últimos 365 dias. Se o ano foi ainda mais difícil, em virtude da pandemia, o resultado é excelente e mais uma bola dentro do Ministério da Cidadania.

DE VOLTA?

Vasco monitora a situação de Diego Souza, que está no Grêmio - Lucas Uebel/Gremio FBPA

A história do atacante Diego Souza com o Vasco é especial. Apesar de ter desperdiçado aquela oportunidade que todo vascaíno lamenta, diante do Corinthians, na Libertadores, o título da Copa do Brasil de 2011 serviu para deixar o atleta sempre no radar do Cruzmaltino. Como não vai renovar com o Grêmio, está livre no mercado, e o Vasco já começou a se movimentar para convencê-lo de atuar com a cruz de malta. Resta saber se ele vai topar.