Clube da Série A informa que não vai renovar contrato de ex-treinador do Flamengo - Foto: Divulgação/AssCom Dourado

Clube da Série A informa que não vai renovar contrato de ex-treinador do Flamengo Foto: Divulgação/AssCom Dourado

Publicado 16/12/2021 14:33

Rio - O Cuiabá anunciou nesta quinta-feira (16), em suas redes sociais, que não vai renovar o contrato do treinador Jorginho. O profissional tinha contrato até o fim de dezembro e, sem revelar o motivo da falta de acordo, decidiram não estender o vínculo do técnico para a próxima temporada.

Por outro lado, em ambas as notas, tanto do clube quanto do técnico, o motivo não é revelado. Tetracampeão mundial pela seleção brasileira, Jorginho afirma que a meta do clube era de permanecer na Série A, como o fez, e com o mérito do trabalho, alcançaram pela segunda vez uma vaga na Copa Sul-Americana.

Nota oficial do Cuiabá:

"O Cuiabá EC informa que não renovará o contrato do treinador Jorginho para a temporada 2022. O Cuiabá agradece pelos serviços de Jorginho no Campeonato Brasileiro deste ano e deseja sucesso no decorrer de sua carreira".

Nota oficial do técnico Jorginho:

"Gostaria de agradecer ao Cuiabá por todo período de trabalho. Agradeço a direção, aos funcionários, a imprensa, aos torcedores por toda recepção e pelo dia a dia maravilhoso de trabalho, com certeza foi um dos melhores ambientes que passei.



Aos atletas, meus mais sinceros agradecimentos, sem dúvidas ficarão para sempre marcados na história do Cuiabá e em minhas memórias por tudo que vivemos juntos, pelo comprometimento e dedicação.



Chegamos ao clube com a missão de garantir a permanência na Série A e conseguimos uma classificação a Sul-Americana – saio com a sensação de dever cumprido e com a certeza que todos entregaram o que tem de melhor em prol deste clube.



Desejo sorte ao clube na sequência do projeto e agora serei mais um torcedor do Dourado. Obrigado!".