Flamengo venceu a Supercopa em abril - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/12/2021 12:27

Mesmo com apenas o título da Supercopa do Brasil e o Carioca na temporada, o Flamengo se manteve em primeiro lugar no ranking da CBF, divulgado na noite de quinta-feira. Já o Fluminense, que retornou à Libertadores, voltou a figurar no Top-10 após cinco anos, em 9º.

O Botafogo ficou em 18º lugar e o Vasco uma posição atrás. Campeão da Libertadores, o Palmeiras segue em segundo lugar, enquanto o Atlético-MG, que conseguiu a tríplice coroa (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil) pulou de nono para terceiro.



Como o ranking leva em conta o desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais nos últimos cinco anos (com pesos diferentes para cada temporada), o Flamengo chegou a 17.054 pontos, contra 14.584 do Palmeiras. E o Tricolor, que não figurava entre os 10 primeiros desde 2016, subiu três posições ao alcançar 11.100 pontos.



Confira o top 10 do Ranking Nacional de Clubes



1 - Flamengo (17.054)

2 - Palmeiras (14.584)

3 - Atlético-MG (14.572)

4 - Grêmio (14.336)

5 - Athletico (13.512)

6 - Santos (12.816)

7 - São Paulo (12.604)

8 - Internacional (12.108)

9 - Fluminense (11.100)

10 - Corinthians (11.064)

18 - Botafogo (8.376)

19 - Vasco (8.206)