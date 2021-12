Réver rem confusão em aeroporto - Reprodução

Publicado 17/12/2021 10:54 | Atualizado 17/12/2021 10:55

Rio - Ídolo do Atlético-MG e ex-zagueiro do Flamengo, Réver se envolveu em uma confusão no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, na noite da última quinta-feira. O atleta foi abordado por uma criança, de 12 anos, que pediu uma foto ao defensor e depois fez o gesto do famoso 6 a 1, em alusão a goleada do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, em 2011. O jogador não reagiu bem e partiu para a briga.

Zagueiro Réver se envolve em confusão no Aeroporto de Confins: ‘Estamos juntos, capitão’, diz Atlético



Tudo teria começado após um adolescente ter pedido para tirar uma foto e feito o número seis, em alusão à goleada do Cruzeiro por 6 a 1, em 2011. + pic.twitter.com/NYLXbhRC2x — BHAZ (@portal_bhaz) December 17, 2021

O menino precisou do suporte do pai. O responsável pela criança chegou a dizer: "No meu filho você não encosta", no vídeo da confusão que circula pelas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o zagueiro sem camisa extremamente alterado e algumas pessoas em volta, tentando afastá-lo da família cruzeirense.



O Atlético-MG se posicionou sobre o acontecimento na manhã desta sexta-feira, defendendo o zagueiro. O clube divulgou que: "As agressões e insultos a ele desferidos não foram dirigidos ao atleta, mas a toda a Massa Atleticana".

Réver atua pelo Atlético-MG e fez parte do elenco campeão do Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileiro de 2021. Ele já havia sido campeão da Libertadores pelo Galo em 2013. Além do clube mineiro, o defensor passou por Flamengo, Internacional e Grêmio.