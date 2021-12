Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O interesse do Fluminense na contratação do lateral-direito Rodinei ainda existe, porém, a negociação é complicado. No entanto, mesmo que ela não se concretize, o atleta rubro-negro teria ficado feliz com a iniciativa do Tricolor. As informações são do portal "NetFlu".

O jogador, de 29 anos, é atualmente a terceira opção para o Flamengo para a lateral-direita. Apesar disso, o Rubro-Negro deseja um investimento para a compra em definitivo do atleta. O clube da Gávea deseja receber 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) para ceder o atleta.

O Fluminense não desistiu da contratação do jogador, mas não terá como chegar aos números que o rival deseja. Porém, o clube das Laranjeiras mantém o interesse no jogador e prepara uma oferta para tentar chegar a um acordo.