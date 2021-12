Neymar - AFP

Publicado 17/12/2021 12:35

Rio - Sem poder atuar mais em 2021 por conta de uma lesão, Neymar vem focando nos últimos dias em áreas fora do futebol. Por meio das redes sociais, o atacante do PSG anunciou nesta quinta-feira que será streamer da plataforma Facebook Gaming, na qual criadores e seus canais de jogabilidade podem compartilhar vídeos e transmissões ao vivo. A primeira transmissão vai acontecer nesta sexta-feira, prevista para as 16h no horário de Brasília.

"Fala, galera! Tenho uma novidade para dividir com vocês. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é jogar e 'streamar'. Agora é oficial: sou o mais novo streamer do Facebook Gaming. Sexta-feira, dia 17, às 16h do Brasil e 20h aqui de Paris, vou estar fazendo minha primeira gameplay. Chama a galera, chama seus amigos para a gente se divertir junto. Vai ser animal e eu farei de tudo para que vocês possam se divertir junto comigo, beleza? Tamo junto (sic) e a gente se vê lá!", disse Neymar.

Além disso, o craque realizou um amigo secreto com a presença de grandes nomes do esporte brasileiro e mundiaç. O evento em prol do Instituto Projeto Neymar Jr. será transmitido pelo SBT no dia 21 de dezembro, às 23h15. Estrela do futebol como Ronaldo Fenômeno e Lionel Messi vão marcar presença, assim como os medalhistas brasileiros em Tóquio, Rebeca Andrade e Ítalo Ferreira.

"Foi uma honra ter grandes amigos e ídolos que admiro e onde tive a oportunidade de acompanhar suas histórias, torcer ou jogar ao lado deles. Esses dois últimos anos não foram fáceis, por tudo o que aconteceu no mundo, ainda mais porque o Instituto ficou fechado e ficamos longe das crianças e de suas famílias, então poder contar com a participação de todos nesse momento de retomada, para trazer um pouco mais de alegria pra quem está em casa assistindo, e ao mesmo tempo contar a história do Instituto, é muito gratificante", disse Neymar.