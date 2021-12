Martín Benítez não é mais jogador do São Paulo - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/12/2021 17:50

Rio - O meio-campista Martín Benítez, de 27 anos, se despediu do São Paulo, em suas redes sociais, nesta sexta-feira. O ex-jogador do Vasco estava emprestado pelo Independiente (ARG) até o fim da temporada. O atleta agradeceu o clube e projetou um reencontro no futuro.

"Gostaria de dizer o meu muito obrigado ao São Paulo por abrir as portas para mim e confiar no meu trabalho. Eu e minha família fomos muito bem recebidos na cidade e levaremos para sempre o clube em nossos corações", destacou Martín Benítez.

"Gratidão por todos os momentos, foi uma experiência inesquecível, com um título muito marcante em minha vida! Agradeço a todos os jogadores, funcionários, comissão técnica, staff e principalmente aos torcedores! Espero que um dia possamos nos reencontrar", completou.

No início da temporada, o meio-campista argentino foi um dos destaques do São Paulo na conquista do Campeonato Paulista. Na ocasião, o meia foi eleito o melhor jogador da competição. Porém, após a demissão de Hernán Crespo e retorno de Rogério Ceni ao comando do Tricolor Paulista, o atleta perdeu espaço.