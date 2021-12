jorge jesus - MAURO PIMENTEL / AFP - MAURO PIMENTEL / AFP

Rio - Autor do gol que sacramentou a eliminação do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil de 2018, o meia Pedrinho, ex-Corinthians, fez duras críticas a Jorge Jesus. Em entrevista à "Gazeta Esportiva", o jogador detonou a forma como o Mister trata seus comandados.

"Desde que cheguei ao Benfica, nunca duvidei das capacidades técnicas do Jorge Jesus, ele é muito bom. Mas a forma como ele trata as pessoas é determinante para o seu rendimento. Algumas pessoas lidam de forma mais fácil, outros jogadores acabam jogando sob pressão. Aqui o técnico do Shakhtar diz que é preciso ter prazer de jogar, no Benfica tinha uma pressão para não errar. Jorge Jesus não dá total liberdade para conversar. Às vezes tentava fazer uma jogada no treino e ele ofendia, mesmo quando só estava tentando ajudar. O jogador fica com medo e pensa: 'se fizer isso, ele vai reclamar!' Chega um momento em que não fica confortável em campo e não consegue render", declarou Pedrinho.

Recentemente, a postura de Jesus tem desagradado também outro brasileiro. O empresário do atacante Everton Cebolinha ameaçou tirar o jogador do Benfica por conta de algumas atitudes do treinador.