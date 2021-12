O português Paulo Sousa é um dos alvos do Flamengo - AFP

Publicado 18/12/2021 00:00

A ida da dupla Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa serve para os representantes rubro-negros abrirem ainda mais o leque. Além dos nomes já ventilados — Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Paulo Sousa e Paulo Fonseca — outras opções estão sendo oferecidas aos dirigentes. Um nome que teve uma boa aceitação de imediato foi o do também português Luís Castro. Embora esteja comandando o Al Duhail no momento, o treinador aceitou uma reunião para conhecer o projeto dos brasileiros. Quem será que vem?





FIM DO CICLO

A decisão tomada pela diretoria do Vasco de negociar o zagueiro Ricardo Graça com o futebol japonês foi realmente acertada. Apesar de promissor, o ciclo do jovem criado em São Januário parece mesmo ter chegado ao fim. Identificado com boa parte da torcida vascaína, Ricardo Graça sempre honrou a camisa cruzmaltina e isso, sem dúvida, significa apenas um "até logo".

FLA NO TOPO

A CBF divulgou o ranking dos clubes brasileiros e o Flamengo, apesar do ano abaixo da média, segue na ponta. Já o Palmeiras, campeão da Libertadores, ocupa a segunda colocação, com o Atlético-MG na cola logo atrás. Destaque para o Grêmio, que mesmo rebaixado, permaneceu no quarto lugar. O Fluminense ficou entre os dez primeiros — nono colocado.

PACOTÃO PROMETIDO

Apesar da timidez do Botafogo no mercado até o momento, a diretoria planeja sacramentar algumas negociações até o início do ano que vem. Alguns alvos já são conhecidos, outros são tratados com sigilo para não atrapalhar as negociações. Ciente da necessidade de reforços, a diretoria segue trabalhando para manter alguns atletas — embora haja dificuldade. O elenco botafoguense será de melhor qualidade na temporada 2022.