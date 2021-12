Ronaldo e o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2021 13:20 | Atualizado 18/12/2021 13:47

Belo Horizonte - Ronaldo Fenômeno está de volta ao Cruzeiro, mas desta vez como peça ainda mais importante na remontada do Cabuloso. Em acordo assinado após aprovação do conselho do clube, o ex-jogador e agora empresário assinou a compra do clube de Minas Gerais.

O primeiro anúncio da aquisição foi feito por Pedro Mesquita, diretor da XP Investimentos, empresa do ramo financeiro que auxiliou a Raposa na busca por investidores. Em sua conta no Twitter, ele confirmou a negociação de Ronaldo.

Atenção mundo do futebol!

Um grande filho à casa torna!

Ronaldo Luís Nazario de Lima o “fenômeno”acaba de assinar um acordo para compra do @Cruzeiro! — Pedro Mesquita (@pedromesquitaxp) December 18, 2021

No início do mês, em entrevista ao "Flow Podcast", Fenômeno chegou a brincar sobre sua investida no mercado brasileiro. Vale lembrar que o ex-jogador é dono do Real Valladolid, da Espanha. Na ocasião, brincou ao dizer que "muita gente pedia para comprar Cruzeiro, Vasco e Botafogo". Também em sua conta no Twitter, no começo da tarde deste sábado, Ronaldo fez uma publicação com referências a sua nova aquisição.



— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2021

Em assembleia realizada na noite da última sexta-feira (17), o Cruzeiro conseguiu a aprovação da alteração no estatuto do clube, possibilitando que até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) - criada neste mês - possam ficar ir para o controle dos investidores.



De acordo com informações da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, Ronaldo comprou 90% por R$ 400 milhões - como aporte inicial - para pagamento de dívidas emergenciais e investimentos no departamento de futebol.

Em transmissão realizada em uma rede social, Ronaldo, junto ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, deu sua declaração sobre a transação concluída:

"Dizer que tenho muito a retribuir. Temos muito trabalho pela frente. Vamos. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro novamente", disse o ex-jogador, que teve a fala destacada pelo mandatário do clube mineiro.

"Nosso acionista majoritário Cruzeiro SAF. Obrigado. Estamos certos que aqui é um projeto que será pioneiro para o futebol brasileiro".