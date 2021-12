Rede Globo - Divulgação

Publicado 18/12/2021 17:04

Rio - A TV Globo não irá exibir a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. De acordo com o site "Notícias da TV", o torneio será exibido com exclusividade pela Band, que fechou a compra dos direitos de transmissão neste sábado. O acordo vale para TV aberta e fechada.

Segundo o portal, a Globo tinha preferência na negociação, mas enviou sua proposta após a data limite. Além disso, o valor oferecido pela emissora carioca foi abaixo da proposta da Band, que acabou levando a melhor.

Será a primeira vez no século XXI que a Globo não exibirá a participação de um time brasileiro no Mundial de Clubes.