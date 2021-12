Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Ronaldo FenômenoReprodução

Publicado 18/12/2021 19:13

Rio - Ronaldo Fenômeno enfrentou uma árdua concorrência para conseguir comprar 90% do Cruzeiro. Segundo a imprensa inglesa, o craque superou o Fenway Sports Group, que comanda o Liverpool.

O negócio fechado por Ronaldo com o Cruzeiro teve grande repercussão na Europa. Por lá, o Fenômeno já era dono do Real Valladolid, da Espnha. O jornal "As", um dos principais do país, destacou que a notícia preocupou torcedores do time espanhol.

"Em Valladolid a sensação foi de surpresa. Era de caráter público que o presidente da entidade estava em seu país realizando diversas atividades, mas se desconhecia qualquer tipo de operação. Agora a pergunta que se faz a torcida é se isso significa uma possível saída do clube, ou ao contrário, será o início da criação de um grupo ao estilo do Manchester City, com uma propriedade que tem clubes em vários continentes", diz um trecho da matéria.