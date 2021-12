Jake Paul namora Julia Rose - Reprodução

Publicado 21/12/2021 09:00 | Atualizado 21/12/2021 09:06

Rio - O lutador de boxe, Jake Paul, de 24 anos, é youtuber e bastante conhecido nos Estados Unidos. Em entrevista com Graham Bensinger, publicada pelo "Daily Star", ele admitiu que não faz sexo com a namorada Julia Rose, influenciadora com mais de 800 mil seguidores no Instagram, antes das lutas, para melhorar seu desempenho.

"Eu só estraguei tudo uma ou duas, porque fico visivelmente diferente. Aí tomo punição no treinamento se fizer isso. Meu treinador vai falar tipo: 'Você fez sexo ontem à noite?'", disse ele, que disse o treinador consegue perceber sem ele dizer nada.

O treinador BJ Flores contou sobre o seu ponto de vista em relação ao fato de não indicar sexo antes da luta e, ainda, deu um puxão de orelha em Jake. "Ele não é tão bom, não é tão rápido ou tão feroz ou agressivo. Guerreiros antigos se privavam de certas coisas antes de ir à batalha e é importante que Jake se sacrifique e se prive de certas coisas antes de entrar em uma batalha. Se não fizer sexo por um tempo, vai nos deixar meio por cento melhor, então eu vou assumir isso", disse ele.