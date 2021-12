A prioridade do Flamengo é Jorge Jesus, apesar das dificuldades - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 21/12/2021 00:00

A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, em Portugal desde o último fim de semana, já acumula algumas reuniões na bagagem. Depois de um encontro com representantes de Paulo Sousa, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Rui Vitória, a batida segue intensa em terras lusitanas. Outros encontros acontecerão amanhã na busca de um nome para comandar o Flamengo. A prioridade é Jorge Jesus, apesar da dificuldade de um final feliz.

BIGODE GROSSO

Willian Bigode está de férias e deve ser anunciado pelo Fluminense na próxima semana - Divulgação

Após o presidente do Fluminense confirmar que Willian Bigode, ex-Palmeiras, é o novo reforço da equipe, a torcida tricolor comemorou nas redes sociais. O atacante chega para compor um elenco robusto para a disputa da temporada. Bicampeão da Libertadores, é mais um jogador com um currículo vitorioso e que chega com grandes expectativas. O Natal tricolor promete!

FALTOU BOM SENSO

O pedido de 40% de aumento do goleiro Gatito Fernández ao Botafogo pegou mal internamente. Sem atuar desde 2020, alguns entendem que a pedida do arqueiro já foi pensando em uma recusa por parte da diretoria do Glorioso. Mesmo sendo um grande goleiro, o tempo que ficou fora — recebendo integralmente — deveria ser levado em consideração pelo paraguaio durante as negociações. Em um ano que promete ser especial para o Botafogo, Gatito poderia ter sido mais maleável.

CAMINHO DURO

O sorteio da fase 2 da Libertadores colocou o Fluminense frente a frente com adversários tradicionais. Seja contra o Millionarios ou o Deportivo Cali, que definem a vaga amanhã, o Tricolor, se avançar, provavelmente terá um campeão da Libertadores pela frente — Atlético Nacional ou Olímpia. Já o América-MG, que entra na mesma fase dos cariocas, encara o Guaraní, do Paraguai, e, se avançar, pode enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Mãos à obra!