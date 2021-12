Técnico Pep Guardiola - Foto: Divulgação/AFP

Técnico Pep Guardiola

22/12/2021

Manchester (ING) - O treinador Pep Guardiola explicou, nesta quarta-feira, o porquê dos meio-campistas Phil Foden e Jack Grealish não terem sido relacionados pelo Manchester City na vitória por 4 a 0 sobre o Newcastle, no último domingo. O alemão destacou que foi uma punição por eles terem ido à uma noitada após a goleada de 7 a 0 sobre o Leeds, no último dia 14.

"Eu presto muita atenção ao comportamento dentro e fora de campo. Quando fora de campo não é adequado, eles não vão jogar. Eles precisam estar focados o tempo todo, por causa das distrações na época de Natal e de tudo que acontece. Você precisa continuar focado.", comentou Pep, que fará 51 anos em janeiro e completará seis anos à frente do City em julho.

Segundo o jornal "The Guardian", Foden e Grealish não quebraram nenhum protocolo em relação à Covid-19. No entanto, esta não é a primeira vez que a dupla protagoniza este tipo de cena. No ano passado, o primeiro foi cortado da seleção inglesa por quebrar regras de isolamento contra a Covid-19



Também em 2020, Grealish, que na época defendia o Aston Villa, se envolveu em um acidente de trânsito em outra cidade, numa época em que estava proibido viajar a lazer na Inglaterra.



O Manchester City é o atual campeão e líder do Campeonato Inglês, com 44 pontos em 18 jogos. O segundo é o Liverpool, com 41. Os citizens vão encerrar o primeiro turno da Premier League no próximo domingo, contra o Leicester, em Manchester.