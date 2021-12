Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 25/12/2021 19:56

Rio - Renê Simões está de volta ao Coritiba. O ex-treinador, de 69 anos, vai atuar como dirigente, na função de 'head esportivo'. Esta será sua terceira passagem pela equipe paranaense, na qual foi campeão da Série B, em 2007, além de outro trabalho dois anos depois.

"Desejamos muita sorte na volta ao Verdão e neste novo desafio", escreveu em suas redes sociais, o clube que vai retornar à Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2022, após ficar com a terceira colocação na Série B em 2021, com 64 pontos, 18 vitórias, dez empates e dez derrotas.

A função de head esportivo envolve cuidar da programação da preparação física, captação e prospecção e de formação, além de ser efetivo na relação diretoria/elenco. René vai substituir Newton Drummond, demitido mesmo após o acesso à Série A.

Aposentado como técnico desde 2017, René trabalhou pela última vez como dirigente em 2013, quando ficou apenas seis meses no Vasco. Ele também exerceu a função de "coaching de técnico" e trabalhou com Fábio Carille, atualmente no Santos, e Zé Ricardo, que vai comandar o Vasco em 2022.

O elenco do Coritiba se reapresenta dia em 3, quando inicia a preparação para a estreia no Campeonato Paranaense no dia 22 de janeiro, diante do Cianorte, no Couto Pereira.