Arturo Vidal - Reprodução

Arturo VidalReprodução

Publicado 25/12/2021 18:24

Rio - O futuro de Arturo Vidal na Inter de Milão segue em aberto. Com o contrato acabando na metade de 2022, o meia tem sido especulado em alguns clubes sul-americanos. De acordo com o jornal chileno, "As", Boca Junior e Atlético-MG tem monitorado a situação do atleta.

Segundo o periódico, tanto o time brasileiro quanto o argentino pretendem uma forte investida no meia em junho, quando o contrato do chileno se encerra com a Inter. De acordo com a publicação, a intenção do Galo é se reforçar para "seguir lutando de mãos dadas com Flamengo e Palmeiras".

Apesar do Flamengo nunca ter confirmado que fez proposta pelo volante, o jogador tem sempre seu nome vinculado ao time carioca. Recentemente, Vidal foi visto com a camisa do Rubro-Negro, e foi até "convocado" pelo companheiro de seleção e lateral do Fla, Maurício Isla. O meia é considerado um "sonho" da torcida rubro-negra.