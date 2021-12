Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 25/12/2021 18:00 | Atualizado 25/12/2021 18:17

Rio - Grandes estrelas da Band, o apresentador José Luiz Datena e o comentarista Neto não vão participar da cobertura da emissora no Mundial de Clubes de 2021, que será disputado no ano que vem. De acordo com o colunista Flávio Ricco, os profissionais foram avaliados como parciais por conta do relacionamento que tem com o Corinthians, rival do Palmeiras, que será o representante do Brasil na competição.

Com isso, dois ídolos dos torcedores alviverdes vão participar da transmissão. São eles o ex-atacante Edmundo e o ex-goleiro Veloso, que atuam como comentaristas da Band. Ulisses Costa será o responsável pela narração das partidas transmitidas pela emissora paulista.

O Mundial de Clubes irá acontecer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, entre os dias 3 e 12 de fevereiro. A Band tem exclusividade da transmissão na TV Aberta. Além dela, a BandSports, Rádio Bandeirantes e Rádio BandNews FM também vão cobrir a competição.