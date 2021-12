Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o fim desta temporada - AFP

Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o fim desta temporadaAFP

Publicado 25/12/2021 16:00 | Atualizado 25/12/2021 16:02

Rio - O futuro de Kylian Mbappé está cada vez mais distante de Paris. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, e o diretor esportivo Leonardo estão pessimistas em relação ao atacante, de 23 anos. As tratativas por uma renovação estão paradas.

O atacante já deixou pública a sua vontade de se transferir para o Real Madrid. Sem conseguir avançar em relação a uma negociação, o PSG terá como solução abrir uma negociação envolvendo o francês para não sair com mãos abanando, já que o seu contrato se encerrar em junho de 2022.

O PSG apostava que atuar ao lado de Lionel Messi, reforço do clube francês para a temporada, fosse fazer o atacante francês ter o desejo de seguir no clube. No entanto, Mbappé parece só ter olhos para o Real Madrid.