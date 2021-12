Vinicius Junior - AFP

Publicado 25/12/2021 13:30

Rio - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti está bastante contente com o desempenho dos seus comandados nas últimas partidas. Em entrevista ao jornal "AS", o italiano fez muitos elogios ao atacante Karin Benzema e comparou o francês a dois grandes goleadores do futebol europeu.

"Agora ele soma ao seu futebol uma grande capacidade goleadora, com regularidade. Como Cristiano Ronaldo ou Haaland. Está em uma forma espetacular", afirmou.

Além disso, Ancelotti mostrou que continua sendo assombrado pelo talento do Vinicius Junior. O técnico italiano voltou a tecer muitos elogios ao brasileiro e destacou uma grande virtude do ex-jogador do Flamengo.

"Vinícius tem uma velocidade e um talento fantásticos. Nunca tinha visto um jogador com a sua capacidade para jogar no um contra um. Mas ainda pode melhorar, por exemplo, no jogo sem bola, em atacar os espaços e na finalização, onde pode progredir", disse.