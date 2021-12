Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Publicado 25/12/2021

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Vasco fez uma proposta para contar com o meia Régis, de 29 anos. Ex-jogador de Palmeiras e Corinthians, o atleta disputou a última temporada pelo Guarani. As informações são do jornal "Correio Popular".

De acordo com a publicação, apesar do reforços do clube carioca, o futuro de Régis não está definido e o Vasco não seria um dos favoritos para contratá-lo. Com a camisa do Bugre, o meia atuou em 36 jogos, fez nove gols e deu 11 assistências.

O meia, de 29 anos, defendeu grandes clubes do futebol brasileiro. Revelado pelo São Paulo, Régis teve bons momentos por Sport e Bahia. O jogador chegou ao Palmeiras em 2016, mas não teve destaque. Em 2019, foi contratado pelo Corinthians, mas novamente não brilhou. No ano passado, ele defendeu o Cruzeiro na Série B, mas também não conseguiu se destacar.