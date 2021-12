Edmundo - Reprodução

Publicado 25/12/2021 14:30

Rio - Ídolo dos torcedores do Vasco, Edmundo, não vem gostando das movimentações do Cruzmaltino no mercado. Apesar de elogiar a chegada de Zé Ricardo para dirigir o clube carioca em 2022, as contratações do clube da Colina não tem agradado muito o Animal.

"Eu gosto muito do Zé, ele é um bom técnico. Acho que ele tem muito pra contribuir com o Vasco. Mas as contratações que eu andei vendo o Vasco fazer, até pelo menos essas vésperas do natal não me agradaram não. Mas eu vou torcer! Torcer para que o Gigante ressurja, que a torcida empurre, que o caldeirão de São Januário funcione novamente. Mas de coração mesmo, o otimismo é pequeno.", afirmou o atual comentarista da Band em entrevista à ESPN.

Até o momento, o Vasco já anunciou seis reforços: o volante Yuri, o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral-esquerdo Edimar, os zagueiros Luis Cangá e Anderson Conceição, e o meio-campista Isaque. O atacante Raniel, do Santos, e o meia Vitinho, do Corinthians, também estão próximos.