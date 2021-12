Raphinha - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 25/12/2021 19:12

Rio - Destaque da seleção brasileira nas últimas partidas e com moral com Tite, o atacante Raphinha deverá ser valorizado no futebol europeu. De acordo com informações da "TNT Sports", o jogador, de 23 anos, está perto de fechar com o Bayern de Munique.

De acordo com a emissora, o clube alemão irá pagar algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões) ao Leeds United. O Avaí, clube da Série A, também terá um parcela na negociação. Por ser formador do atacante, o clube catarinense terá direito a ficar com 3% do total, ou seja, 1,5 milhão de euros (R$ 9,6 milhões).

Raphinha é destaque absoluto do Leeds United, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, e vem ganhando cada vez mais espaço na seleção brasileira. Nesta temporada, o jogador soma oito gols e uma assistência no Campeonato Inglês.