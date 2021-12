Luto - Reprodução

Publicado 25/12/2021 18:57

Omã - Uma triste notícia abalou o mundo do futebol na última quinta-feira. O jogador do Muscat FC, Mukhaled Al-Raqadi, veio a óbito depois de passar mal durante o aquecimento antes do jogo contra o Al-Suwaiq FC, pelo campeonato Omanita. O atleta, de 29 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não conseguiu resistir.

“Com fé no coração e aceitando a vontade de Deus, a diretoria do Muscat FC e todos os seus afiliados desejam suas sinceras condolências à família de Al-Raqadi. Pedimos a Deus que tenha misericórdia. A Deus pertencemos e a Deus voltaremos”, se manifestou o clube através das redes sociais.

O zagueiro, Mukhaled Al-Raqadi, além de defender o Muscat, teve passagens pelo Fanja e atuava pela seleção do Omã.