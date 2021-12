Vanderlei Luxemburgo - Daniel Castelo Branco

Publicado 29/12/2021 12:27

Rio - Desafeto declarado de Vanderlei Luxemburgo, Marcelinho Carioca fez questão de comentar sobre a demissão do treinador do Cruzeiro após o clube ser vendido para Ronaldo. Em uma postagem no Instagram da TNT Sports, ele relembrou um atrito que o treinador teve com o ex-atacante no Real Madrid.

"Quando foi treinador no Real Madrid pegou no pé do Ronaldo e Raul nos jogos, fazendo graça, substituindo e quis mostrar poder e autoridade. Só que esqueceu que quem joga são os jogadores e não o treinador. O mundo dá volta amigo. O que plantar, irá colher", escreveu o ídolo do Corinthians.

Luxemburgo e Marcelinho protagonizaram uma das brigas mais famosas do mundo do esporte. Em 2007, em um programa da Band, o treinador acusou o ex-jogador de levar mulheres para a concentração e o chamou de "moleque" e "safado".