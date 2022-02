Renan Lodi ficou fora da convocação - Lucas Figueiredo/CBF

Renan Lodi ficou fora da convocaçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/02/2022 11:58

Com uma vaga em aberto para a lateral esquerda da Seleção na Copa do Mundo - Alex Sandro está praticamente certo -, Renan Lodi perdeu uma grande oportunidade de mostrar serviço nos jogos contra Equador e Paraguai por não estar completamente imunizado. Mas agora, o lateral do Atlético de Madrid tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, segundo o site 'GE'.

Poucos dias antes da convocação de Tite para os jogos pelas Eliminatórias, Lodi havia tomado a primeira dose, no início de janeiro. Entre as justificativas dadas pelas comissões técnica e médica da Seleção foi o fato de ele não poder entrar no Equador sem esquema vacinal completo.



Nos planos de Tite para ser testado nos jogos, Renan Lodi viu Alex Telles ser convocado em seu lugar e ter boa atuação na goleada por 4 a 0 sobre o Paraguai, no Mineirão. Além deles, Arana seguie na acirrada disputa por uma vaga na lista final para a Copa do Mundo.