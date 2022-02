Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/02/2022 09:17

Rio - O Corinthians demitiu Sylvinho do comando técnico após perder na última quarta-feira para o Santos em clássico pelo Campeonato Paulista. Em busca de um novo comandante, o Timão avalia alguns nomes. De acordo com o portal "globoesporte.com", dois ex-treinadores do Flamengo estão entre as possibilidades.

Um deles é Jorge Jesus. Desempregado após deixar o Benfica, o técnico português seria um dos preferidos dos dirigentes paulistas. No entanto, os altos valores do campeão da Libertadores de 2019 poderiam ser uma dificuldade para o Timão fechar contrato.

De acordo com o portal, para contratar Jorge Jesus, o Corinthians teria que trazer toda sua comissão técnica, com membros recebendo em euro, valores que poderiam ultrapassar os R$ 2,5 milhões por mês.

Outro nome ventilado é o de Renato Gaúcho. Sem clube desde que foi demitido do Flamengo após a derrota na final da Libertadores no ano passado, a negociação com o comandante também não seria simples. No ano passado, o Timão tentou a contratação do técnico e a negociação não acabou bem. De acordo com o site, haveria rusgas entre os dirigentes e o treinador.