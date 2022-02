Estádio Nilton Santos: John Textor conhecerá as sedes do clube - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton Santos: John Textor conhecerá as sedes do clubeFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2022 19:44

Rio - Nas últimas semanas, muito se especulava sobre a possibilidade do duelo entre Fluminense e Botafogo, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, ocorrer fora do Rio de Janeiro. Lugares como o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, chegaram a ser cogitados para receber o Clássico Vovô. Porém, ambos os estádios não podem receber jogos com torcida, devido ao aumento de casos de Covid-19.

Com isso, segundo o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo/CBN, Fluminense e Botafogo chegaram em um acordo, e o duelo será realizado no Estádio Nilton Santos, a casa do Glorioso. Agora, os dois times estão resolvendo as últimas questões burocráticas, para a FERJ confirme a realização do confronto no estádio.

O duelo entre Botafogo e Fluminense está previsto para ser realizado no dia 10, às 20h (horário de Brasília), e será válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.