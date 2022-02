Vampeta - Reprodução Internet

Vampeta Reprodução Internet

Publicado 02/02/2022 19:00

Rio - Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Vampeta, costuma provocar bastante os rivais do clube paulista. Ao abordar a festa dos torcedores do Palmeiras no embarque da delegação para a disputa do Mundial de Clubes, o pentacampeão ironizou os alviverdes e citou a força da torcida do Flamengo em uma festa recente.

"Eu estava vendo as imagens… Tinha mais flamenguistas para ir a Montevidéu, no Uruguai, do que palmeirenses hoje. Comparada com a do Flamengo, a festa do Palmeiras tinha meia dúzia de pessoas. Não é igual! A do Flamengo tinha uma multidão", afirmou no programa "Bate Pronto".

O Palmeiras fará a sua estreia na competição na próxima terça-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O rival do clube paulista será o vencedor de Al Ahly e Monterrey, que se enfrentam neste sábado.