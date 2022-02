Troféu do Campeonato Brasileiro - Divulgação

Troféu do Campeonato BrasileiroDivulgação

Publicado 02/02/2022 17:40

Rio - Os clubes que disputarão as Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022, receberão uma nova oferta sobre a criação de uma possível nova liga. As empresas LiveMode e 1190, em conjunto, estão apresentando a dirigentes de primeira e da segunda divisões uma proposta que pode incluir um investimento de R$ 4,2 bilhões. A informação é do GE.

O grupo pretende estruturar a liga brasileira, representando todos os clubes da elite do futebol nacional em negociações comerciais, incluindo os direitos de transmissão, tanto dentro do Brasil, quanto para o exterior, além de patrocínios do Campeonato Brasileiro. Para fazer com que dirigentes entrem no projeto, as duas empresas sinalizam com a entrada de um sócio, que compraria uma participação do negócio.

Na última sexta-feira (28), a empresa Codajas Sports Capital chegou a enviar uma proposta de R$ 5,5 bilhões para a compra dos direitos da Liga Brasileira. No entanto, não havia nenhuma garantia de investimento.

Ao portal UOL Esporte, dois clubes confirmaram que receberam indicações das duas empresas de que haverá uma proposta em breve pela liga. Em nota divulgada para a imprensa, ambas as empresas confirmaram a negociação.

"A LiveMode e a 1190 confirmam que estão apresentando aos clubes das Séries A e B uma proposta firme de investidores financeiros para viabilizar a estruturação comercial da Liga Nacional de clubes", revelaram as empresas.

A "1190" é a empresa que possui, no momento, os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. Já a "LiveMode", tem participação nos direitos do Campeonato Paulista e da Copa do Nordeste.