Ronaldinho Gaúcho relembra passagem pelo FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/02/2022 16:59 | Atualizado 02/02/2022 17:02

Rio - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho relembrou a sua passagem pelo Flamengo em 2011 nas redes sociais nesta quarta-feira. A nostalgia agitou os torcedores rubro-negros com a lembrança do campeão da Copa do Mundo de 2002, ter vestido o uniforme do clube carioca após retornar ao futebol brasileiro há 11 anos.

"Hoje faz 11 anos da minha estreia com a camisa do Flamengo. Foi uma sensação incrível e uma honra. Quem jogou sabe como é esta sensação!! Obrigado, Nação, por tanto carinho", destacou o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho nas redes sociais.



Com a camisa do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho disputou 72 partidas, marcou 28 gols e conquistou o título do Campeonato Carioca de 2011. Na época, o ex-jogador chegou a registrar a marca de 23 jogos com invencibilidade pelo Rubro-negro.