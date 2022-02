Sede da CBF - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/02/2022 16:53

Rio - Em uma reunião por videochamada na tarde desta quarta-feira (2), os clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 derrubaram a restrição de demissões de técnicos imposta pela CBF. A medida foi aprovada no Conselho Técnico dos Times.

Segundo o portal UOL Esporte, a ideia de remover esta restrição partiu da diretoria do Corinthians. O clube defendeu que a ideia, imposta pela Confederação em maio de 2021, não tinha nenhum efeito prático, e era feita "apenas para inglês ver". Todos os outros 19 clubes concordaram, e se posicionaram a favor do final de tal restrição. Com isso, a mudança foi aprovada para a temporada de 2022, e o limite de demissões de técnicos não existirá.

A ideia da CBF foi de impor tal restrição, para que houvesse uma diminuição no número de treinadores demitidos em clubes do Campeonato Brasileiro. Uma leve queda no número de demissões no Brasileirão 2021 foi percebida. No entanto, houveram casos de treinadores que foram demitidos, mas, oficialmente, constou como se os técnicos tivessem requerido a saída.