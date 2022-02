Mason Greenwood foi preso pela polícia de Manchester - Divulgação

Publicado 02/02/2022 15:24

Rio - O Manchester United confirmou, na manhã desta quarta-feira (2), que qualquer torcedor com camisas originais do clube, e que possuam o nome do atacante Mason Greenwood, poderão ser trocadas gratuitamente por camisas novas, sem nome, ou com o nome de outro atleta. A informação é do jornal inglês "The Sun".

A ideia dos Red Devils em fazer esta troca, veio de um torcedor. O britânico Westley Reilley, de 41 anos, apaixonado pelo clube, comprou uma camisa com o nome de Greenwood para seu filho Finnley, ainda no começo da temporada europeia. Westley gastou 135 libras pelo uniforme (cerca de R$970 na cotação atual). No entanto, quando as acusações ao atacante foram à tona, o pai entrou em contato com o clube para saber se haveria como trocar a camisa. Porém, a primeira resposta não foi positiva:

"O clube disse que não há nada que eles possam fazer, pois já havia passado o prazo de 90 dias de garantia", revelou o britânico.

Porém, por conta de toda a repercussão do caso, o clube voltou atrás, e revelou que fará a troca gratuitamente aos torcedores que desejarem. Para isto, basta visitar uma das lojas oficiais do clube, acompanhado da camisa em mãos, e realizar a troca.

Finnley Reilly, jovem torcedor do Manchester United, com sua camisa de Mason Greenwood Reprodução/The Sun

Mason Greenwood foi liberado da prisão na manhã desta quarta-feira (2), mediante o pagamento de fiança. A polícia abriu investigações sobre o caso, e a diretoria do Manchester United revelou que o atleta não voltará a treinar até segunda ordem. Empresas como EA Sports e Nike suspenderam contratos que tinham com o atleta.