Palmeiras jogará o Mundial de Clubes em fevereiroWerther Santana/Estadão Conteúdo

Publicado 02/02/2022 14:15

São Paulo - O Palmeiras viaja a Abu Dabi para a disputa do Mundial de Clubes cercado de um clima que lhe favorece. O time alviverde deixará o Brasil invicto na temporada após derrotar o Água Santa - são três vitórias e um empate no Campeonato Paulista - e apoiado pela sua torcida. Os palmeirenses farão na frente da Academia de Futebol a tradicional festa para o elenco antes da viagem à capital dos Emirados Árabes Unidos.

O elenco fez um treino leve a partir das 8 horas, a última atividade em São Paulo. Às 10 horas, a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, e torcedores comuns estiveram na porta da Academia na Barra Funda para se despedir dos atletas.

Em novembro passado, os palmeirenses também festejaram na frente do CT antes de a delegação embarcar para Montevidéu, onde ganhou por 2 a 1 do Flamengo na decisão continental. Esses eventos são tradicionais e geralmente ocorriam nos aeroportos, mas, devido ao risco de disseminação da covid-19, a festa passou a ser proibida em locais fechados.

"Vamos chegar lá mais preparados, mais cascudos", disse o meio-campista Danilo. O jovem de 20 anos teve seu contrato renovado recentemente e é um dos destaques do elenco comandado pelo técnico português Abel Ferreira.

A previsão era de que o ônibus com a delegação deixasse o CT rumo ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), às 11 horas, e isso se confirmou. Às 13 horas decola o avião fretado com destino a Abu Dabi, país cujo fuso está sete horas adiantado em relação ao horário de Brasília.

O elenco embarca sem Piquerez e Gabriel Veron. O lateral-esquerdo uruguaio e o jovem atacante testaram positivo para a covid-19, estão em isolamento e sendo monitorados diariamente. Caso testem negativo a tempo, podem viajar depois em outro voo. As novidades na delegação são os jovens Vanderlan e Giovani, que entraram no lugar da dupla. Eles foram campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês passado.

A previsão é de que os atletas cheguem ao pequeno país do Golfo Pérsico às 11 horas (horário local) desta quinta-feira. No mesmo dia, às 17 horas, a equipe treina pela primeira vez em solo estrangeiro, no Zayed Sports City. Na sexta, sábado e domingo o treinamento será às 10 horas. Todos os trabalhos serão abertos à imprensa apenas durante 15 minutos.

Na segunda-feira, dia 7, às 17h15, os jogadores fazem o reconhecimento do gramado do Al Nahyan Stadium, local da estreia no Mundial contra Monterrey, do México, ou Al Ahly, do Egito. Às 18h45, o técnico português Abel Ferreira e um atleta a ser escolhido pelo clube darão entrevista coletiva.

O primeiro compromisso está agendado para a próxima terça-feira, às 20h30 (horário local, 13h30 de Brasília). Os ingressos para esse jogo, válido pela semifinal, estão esgotados. O Al Nahyan Stadium, casa do Al Wahda, é um estádio acanhado, com capacidade para 15 mil torcedores, e comportará 60% de sua capacidade, como determinação do governo local para evitar a disseminação da covid-19.

Confira os relacionados do Palmeiras para a viagem a Abu Dabi:

Goleiros - Weverton, Marcelo Lomba e Vinicius;

Laterais - Marcos Rocha, Mayke, Jorge e Vanderlan;

Zagueiros - Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic, Renan e Murilo;

Meio-campistas - Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Atuesta e Jailson;

Atacantes - Breno Lopes, Dudu, Rony, Deyverson, Rafael Navarro, Wesley e Giovani.